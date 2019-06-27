حبس 6 من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التوك توك بأبو النمرس

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 6 أشخاص بينهم فتاتين، لاتهامهم باستدراج سائقى التوك توك، وسرقتهم بالإكراه، بأبو النمرس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تورط "صوفى.ع"، و"محمد.س"، و"رضوان.ر"، و"رجب.ح"،و"فاطمة.ن"، و"شيماء.ع" بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة سائقى التوك توك بالإكراه.

ويستدرج المتهمون الضحايا، من خلال الفتاتين، حيث تطلبان من السائق الضحية، توصيلهما لمنطقة نائية، ويكون باقى المتهمين في انتظارهم، حيث يفتعلون مع السائق مشاجرة، ثم يلقى أحدهم مادة حارة "شطه" على وجهه والاستيلاء على التوك توك، ويفروا هاربين.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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