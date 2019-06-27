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حبس متهمة جديدة 15 يوما احتياطيا فى قضية "خلية الأمل"

الخميس، 27 يونيو 2019 04:37 م
حبس متهمة جديدة 15 يوما احتياطيا فى قضية "خلية الأمل" محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس  "لؤيا  صبري"  15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة في القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية الإمل"، واتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، ليرتفع عدد المتهمين في القضية إلى 13 متهما.
 
 تواجه المتهمة في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا،  ارتكاب جرائم مشاركة   جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 
 
 

حبس متهمة 15 يوما

مشاركة جماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

خلية تحالف الامل

انضمام لجماعة إرهابية

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