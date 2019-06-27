حبس عامل 4 أيام بتهمة الاتجار فى مخدر "الشبو " بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أمرت نيابة مركز سوهاج مساء اليوم الخميس تحت إشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج ، بحبس المتهم " مصطفى.م.أ" 40 سنة عامل زراعى 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى مخدر الشابو ، وضبط بحوزته 3 أكياس بدائرة مركز سوهاج .

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى مخدر الشابو ، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية تم ضبط المتهم متلبسا، وبحوزته 3 أكياس من الشابو المخدر، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات .

يذكر أن مخدر الشبو ، هو منشط من مجموعة الأمفيتامين والفينيثلامين وخليط من مجموعة العقارات ذات التأثير العقلي، وهو يشبه شظايا الزجاج من الميثامفيتامين البلورى، فالشبو يعد هو المخدر الأقوى فى قتل القدرة على النوم يطلق عليه عدد من الأسماء منها.. الكريستال ميث، ميثامفيتامين، كراك، آيس .