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حبس طالبة ألقت برضيعتها من نافذة مستشفى فى المنوفية

الخميس، 27 يونيو 2019 08:14 م
حبس طالبة ألقت برضيعتها من نافذة مستشفى فى المنوفية حبس -أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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قرر المستشار أحمد أبو سريع، مدير نيابة تلا بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس طالبة بالصف الثالث الثانوى الزراعى، وذلك لقيامها بإلقاء رضيعتها من نافذة حمامات مستشفى تلا المركزى، نظرا لوجود علاقة غير شرعية مع عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مساعد وزير الداخلية، مديرأمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، يفيد بعثور "محمود أحمد" 39 سنة، فنى تحاليل بمستشفى تلا، على طفلة حديثة الولادة متوفاة بجوار الباب الخلفى للمعمل وخلف منافذ دورات المياه الخاصة بالعيادات الخارجية.

 

بالانتقال الفورى والفحص، وبسؤال فنى التحاليل، أكد أنه أثناء خروجه من باب معمل التحاليل الخلفى فى تمام الثانية عشرة ظهرًا، عثر على طفلة حديثة الولادة متوفاة.

 

على الفور قرر اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائى برئاسة الرائد أحمد الشافعى  رئيس مباحث تلا، وتمكن الفريق من ضبط نورهان.ع.ا 18 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوى الزراعى وبمواجهتها أكدت قيامها بإلقاء طفلتها من نافذة حمامات المستشفى، خوفاً من معرفة أسرتها أنها فى علاقة غير شرعية مع أحد الشباب وبتقنين الإجراءات تمكن الفريق من ضبط "سعيد.م"، الشاب مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بوجود علاقة معها غير شرعية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


محافظة المنوفيه

مدير امن المنوفيه

مركز السادات ضبط عاطل

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