حبس سنتين لـ4 متهمين بالاعتداء على كافتيريا وإصابة عدد من العاملين بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بندر دمياط برئاسة المستشار عمرو بدران وسكرتارية عادل العزبي بحبس 4 متهمين سنتين مع الشغل والنفاذ فى القضية رقم 498 لسنة 2019 بالاعتداء على كافتيريا وإصابة عدد من العاملين بها لخلافات على سندويتشات حواوشى.

وقرر رئيس المحكمة بحبس كل من "م. ر. س" وشقيقه و"ا. ر. س" و"ا. م" و"ا. ل" و"م. ا" سنتين مع النفاذ.

وقال "على شتيه" محامى الدفاع عن المجنى عليهم إن تلك الجرائم منصوص عليها فى القانون رقم 10 بشأن التجمهر والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول، والثانى، والثانى مكرر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها فى المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات وهو ما حدث في تلك الواقعة.

وكان المحامى العام لنيابات دمياط قد أحال واقعة الاعتداء على كافتيريا وإصابة عدد من العاملين بها للمحاكمة العاجلة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم أول دمياط من القبض على المتهم صاحب محل مأكولات متهم بالاعتداء على كافتيريا، وإصابة عدد من العاملين بها.

وتلقى قسم شرطة أول دمياط بلاغا من صاحب كافتيريا بشارع عبد العظيم وزير، يفيد قيام 4 أشخاص بالاعتداء عليه وتحطيم محتويات الكافتيريا والاعتداء على العاملين به، وذلك فجر اليوم الأحد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4900 جنح أول دمياط لسنة 2019.

على الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد معوض رئيس مباحث قسم أول دمياط وتمكنت من القبض على صاحب محل المأكولات.

وبالعرض على النيابة العامة والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة إرفاق التقارير الطبية المجنى عليهم.