سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 03:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس سنتين لـ4 متهمين بالاعتداء على كافتيريا وإصابة عدد من العاملين بدمياط

الخميس، 27 يونيو 2019 02:20 م
حبس سنتين لـ4 متهمين بالاعتداء على كافتيريا وإصابة عدد من العاملين بدمياط حبس - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بندر دمياط برئاسة المستشار عمرو بدران وسكرتارية عادل العزبي بحبس 4 متهمين سنتين مع الشغل والنفاذ فى القضية رقم 498 لسنة 2019  بالاعتداء على كافتيريا وإصابة عدد من العاملين بها لخلافات على سندويتشات حواوشى.

وقرر رئيس المحكمة بحبس كل من "م. ر. س" وشقيقه و"ا. ر. س" و"ا. م"  و"ا. ل" و"م. ا" سنتين مع النفاذ.

وقال "على شتيه" محامى الدفاع عن المجنى عليهم إن تلك الجرائم منصوص عليها فى القانون رقم 10 بشأن التجمهر والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول، والثانى، والثانى مكرر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها فى المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات وجرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات وهو ما حدث في تلك الواقعة

وكان المحامى العام لنيابات دمياط قد أحال واقعة الاعتداء على كافتيريا وإصابة عدد من العاملين بها للمحاكمة العاجلة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم أول دمياط من القبض على المتهم صاحب محل مأكولات متهم بالاعتداء على كافتيريا، وإصابة عدد من العاملين بها.

وتلقى قسم شرطة أول دمياط بلاغا من صاحب كافتيريا بشارع عبد العظيم وزير، يفيد قيام 4 أشخاص بالاعتداء عليه وتحطيم محتويات الكافتيريا والاعتداء على العاملين به، وذلك فجر اليوم الأحد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4900 جنح أول دمياط لسنة 2019.

على الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد معوض رئيس مباحث قسم أول دمياط وتمكنت من القبض على صاحب محل المأكولات.

وبالعرض على النيابة العامة والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة إرفاق التقارير الطبية المجنى عليهم.

 

 

 

 

 

 


النيابه العامه

أمن دوله طوارئ

الاعتداء على عاملين بكافيتيريا

دمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة