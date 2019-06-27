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حبس المتهمين بسرقة أجهزة من إحدى شركات مطاحن الإسكندرية

الخميس، 27 يونيو 2019 01:07 م
حبس المتهمين بسرقة أجهزة من إحدى شركات مطاحن الإسكندرية حبس
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة باب شرقى بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة أجهزة إلكترونية من داخل اححدي شركات مطاحن بالإسكندرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد بورود بلاغ من إحدى السيدات "محاسبة بإحدى شركات المطاحن بالإسكندرية"، كائنة بدائرة القسم، بإكتشافها كسر الباب الخلفى المؤدى لإحدى حجرات الشركة وسرقة 5 شاشات Lcd، وماكينتان طباعة ليزر، ومجموعة دفاتر عبارة عن أذونات قيد خاصة بالشركة، ولاب توب خاص بأحد الموظفين.
 
تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 4 عاطلين، أحدهم مقيم بذات العقار محل البلاغ، والثلاثة الآخرين مقيمين بدائرة قسم شرطة محرم بك.
 
عقب تقنين الإجراءات، تم القاء القبض عليهم، وبمواجهتهم وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وكذا "تروسيكل" المستخدم فى نقل المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 

محافظه الاسكندريه

امن الاسكندريه

اجهزه الكترونيه

نيابة باب شرقى

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