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حالة الطقس اليوم الخميس 27/6/2019 فى مصر والدول العربية

الخميس، 27 يونيو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 27/6/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الخميس  ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

 حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخيراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربيه معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2. متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 32 درجة.
 

الطقس فى الأردن 

نهاراً

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود 2-4 درجات مئوية.

ويسود طقس صيفي حار نسبياً بوجه عام في عموم المناطق، في حين يكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً مع ساعات العصر والمساء.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس مُعتدلاً إلى لطيف بشكل عام، مع ظهور السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة.

 وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

 يطرأ انخفاض بحوالي درجتين على درجات الحرارة بحيث يعود الطقس ليصبح صيفياً حاراً نسبياً في الجبال وحاراً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية ، وحاراً جداً في الأغوار والبحر الميت، وتكون درجة الحرارة فوق معدلاتها بحوالي درجتين في معظم المناطق ، في حين تعود الأجواء للإعتدال ليلاً في الجبال والى الدفئ في باقي المناطق ، أما الرياح فتكون شمالية غربية رطبة معتدلة السرعة ، وتتحول الى نشطة أحياناً في المناطق الجبلية.


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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