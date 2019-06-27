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تحت رعاية رئيس الجمهورية..

جهاز المشروعات ينظم الدورة الثانية لمعرض "تراثنا“ للحرف اليدوية والتراثية

الخميس، 27 يونيو 2019 11:58 ص
جهاز المشروعات ينظم الدورة الثانية لمعرض "تراثنا“ للحرف اليدوية والتراثية نيفين جامع – الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
كتب إسلام سعيد

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تحت رعاية رئيس الجمهورية يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر معرض "تراثنا" وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 2 – 6 أكتوبر2019، بمشاركة أكثر من 500 عارض وعارضة من جميع محافظات مصر على مساحة 10 ألاف متر.
 
وقالت نيفين جامع – الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات – إن المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد وتنفيذا لمبادرات تشغيل الشباب والمرأة وإيجاد فرص عمل ملائمة لهم. 
 
وأضافت جامع أن المعرض يعكس أيضا استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعات اليدوية والتراثية وفتح أسواق لمنتجات هذه المشروعات في الداخل والخارج.
 
وفي هذا الصدد أكدت نيفين جامع اهتمام وحرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة في مجال الحرف اليدوية والتراثية بهدف إعادة إحياء هذه الحرف التي تميز الهوية المصرية والتي يمكن من خلالها فتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم. 
 
وأشارت إلى أن الجهاز يقدم العديد من الخدمات التمويلية وغير التمويلية لتلك المشروعات حيث انها توفر فرص عمل حقيقية للشباب.
 
في هذا السياق أكدت نيفين جامع اهتمام الجهاز بتنظيم المعارض الداخلية والخارجية وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالتوسع في إقامة معارض متخصصة دعما لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وللعمل علي ترويجها بالداخل والخارج.
 
الجدير بالذكر أن هذا المعرض يأتى استكمالا للنجاح الذى حققه معرض "تراثنا" الأول الذى نظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العام الماضى والذى لاقى إقبالا جماهيريا ونجاحا تجاريا كبيرا.

جهاز المشروعات الصغيرة

اخبار الاقتصاد

نيفين جامع

تمويل المشاريع الصغيرة

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