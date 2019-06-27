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جامعة عين شمس تحرز تقدما جديدا فى تصنيف شنغهاى الدولى للتخصصات لعام 2019

الخميس، 27 يونيو 2019 02:58 م
جامعة عين شمس تحرز تقدما جديدا فى تصنيف شنغهاى الدولى للتخصصات لعام 2019 الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أكد الدكتور عبدالوهاب عزت  رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة أحرزت تقدما جديدا فى تصنيف شنغهاى للجامعات، بظهورها لأول مرة  فى ثلاث مجالات جديدة وهى  طب الأسنان، و الطب الإكلنيكى، وعلوم وهندسة الطاقة.

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، أن ذلك يأتى إلى جانب حفاظها على مكانتها  فى مجالات  الهندسة الكيمائية و الهندسة الكهربية و الإلكترونية والعلوم الصيدلية.

وأوضح الدكتور أحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة، حصول الجامعة على مراكز متميزة فى عدة مجالات، وهى الهندسة الكيمائية المركز 401-500، وعلوم وهندسة الطاقة المركز 401-500، و الهندسة الإلكترونية المركز 401-500، والعلوم الصيدلية 201-300، وطب الأسنان 201-300، والطب الإكلينيكى 401-500.

وأكدت الجامعة أن هذا التقدم يأتى فى ظل المجهودات التى تقوم بها إدارة الجامعة فى الفترة الأخيره فى شتى المجالات العلمية والبحثية،  طبقا لرؤية واستراتجية مكتب التصنيف الدولى المعدة لرفع  تصنيف الجامعة فى مختلف التصنيفات الدولية.


 

 


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