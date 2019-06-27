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جامعة جنوب الوادى تطلق حملة تشجير لقرى محافظة قنا (صور)

الخميس، 27 يونيو 2019 11:35 ص
جامعة جنوب الوادى تطلق حملة تشجير لقرى محافظة قنا (صور) حمله تشجير القرى
قنا - وائل محمد

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى ،حملة تشجير للقرى الفقيرة،بدأت بقرية حاجر خزام بمركز قوص،جنوب محافظة قنا،في إطار تنفيذ أسبوع التنمية الشاملة للقرى تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة ،وإشراف الدكتور يوسف غرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
وصرح الدكتور يوسف غرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،أنه تم زراعة عدد 50 من أشجار الرمان بمدخل القرية،وذلك للتجميل ولزيادة الرقعة الخضراء بالقرية إلى جانب المساعدة فى تحسين الدخل على المدى البعيد،مع توصية الأهالى بالعناية والرعاية لهذه الأشجار حتى تحقق الهدف المنشود،مؤكداً أن حملة التشجير والخدمة العامة استهدفت القرية بعدد 200 شجرة مثمرة،وعدد 10 حاويات بلاستيكية متحركة،لافتاً إلى مشاركة 25 طالب من الجامعة وعدد من المتطوعين من أهالى القرية خلال اليوم الثانى من حملة التشجير.
 
حملة تشجير بالقرى النامية بمحافظة قنا
حملة تشجير بالقرى النامية بمحافظة قنا

حملة تشجير بالقرى
حملة تشجير بالقرى

قرى قنا النامية حملة زراعة اسجار
قرى قنا النامية حملة زراعة اسجار

 


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