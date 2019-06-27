جامعة الملك فيصل تفتح باب القبول الإلكترونى لنظامى البكالوريوس والدبلوم

وكالات الأنباء

أعلنت جامعة الملك فيصل اليوم الخميس، عن فتح باب القبول الإلكتروني للمتقدمين والمتقدمات الراغبين في الالتحاق بالجامعة في نظامي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام فقط)، حسبما ذكرت صحيفة المواطن السعودية.

ومن المقرر أن يستمر التسجيل بالجامعة حتى الأول من يوليو المقبل، علمًا بأنه لن يكون هناك إمكانية تعديل للرغبات بعد إغلاق باب تقديم طلبات القبول الإلكتروني، ويجب على المتقدمين اختيار جميع الرغبات إجباريًا سواء لخريجي الثانوية القسم العلمي أو خريجي الثانوية القسم الأدبي – تحفيظ القرآن الكريم – المعهد العلمي.

ويجب عليه اختيار الرغبات شخصيًا، دون السماح لأي أحد بالاختيار عنه سواء كان قريبًا أو صديقًا أو غيرهم؛ وذلك كي يختار الكلية التي تتناسب مع ميوله وقدراته الشخصية، فلا يضيع على نفسه فرصة المنافسة في الكلية التي يرغبها.

ويتحتم على الطالب للقسم العلمي الأدبي أو تحفيظ القرآن الكريم أو المعهد العلمي التأكد من اختيار جميع الرغبات حسب انطباق شروط القبول عليه، وتعد الرغبة الأفضل هي التي تبدأ من الأعلى لتمثل الرغبة الأولى، وحتى الأدنى، وتمثل الرغبة الأخيرة.

من جهته، شدد الدكتور محمد بن عبد الوهاب الفريدان؛ عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك فيصل على أهمية الحرص على تعبئة جميع حقول البيانات عند التقدم على بوابة القبول الإلكتروني، واختيار الرغبات بكل دقة وعناية حسب رغبة المتقدم؛ لأنه لن يكون هناك أي تعديل للرغبات بعد إغلاق بوابة التقديم.

ومن المنتظر أن تفاضل بين المتقدمين إلكترونيًا على حسب الأعداد التي حددها مجلس الجامعة لكل كلية من كليات الجامعة، وكذلك حسب النسبة الموزونة للمتقدمين، وبناء على الرغبات التي يتم اختيارها من قبل المتقدم تسلسليًا؛ حيث سيقوم النظام بإعطائه الأفضل من الأعلى، وحتى الأدنى.