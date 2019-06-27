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جامعة الإسكندرية: صرف مكافأت مالية عن كل بحث ينشر بمجلات علمية لتشجيع المؤلفين

الخميس، 27 يونيو 2019 12:54 م
جامعة الإسكندرية: صرف مكافأت مالية عن كل بحث ينشر بمجلات علمية لتشجيع المؤلفين جامعة الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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اقترح الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، صرف مكافأت مالية لكل بحث مقدم من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، الذى يظهر إنتسابهم على محرك البحث لجامعة الإسكندرية فى المجلات العلمية لجامعة الإسكندرية البالغ عددهم 43 مجلة.
 
جاء ذلك خلال إنعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث،وقرر المجلس الموافقة على مقترح إعفاء الناشر من رسم إشتراك المجلة ورسم التبحيث في المكتبة الرقمية، وتحفيزا للسادة أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم بحث علمى متميز فى المجلات العلمية العالمية، ولهم معامل h_index، وعدد استشهادات عالية بتخصيص مكافأة مالية لمن ينشر فى مجلات جامعة الإسكندرية .
 
وتأتى تلك الإقتراحات، بهدف الأرتقاء بمستوى دوريات الجامعة المتخصصة إلى العالمية، واتاحة الفرصة لها للتمثيل الدولى وإدراج هذه المجلات ضمن قواعد الدوريات ذات معامل التأثير القوى، والتى تستخدم فى تصنيف الجامعات، لذلك قامت جامعة الإسكندرية بوضع اكثر من 30 مجلة على تخزين حسابى Cloud computing.
 
وتم تخصيص، عدد 2 سيرفر لاستخدامهم بشكل احترافى للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للباحثين، والمجلات والجامعة من السرقة والهجوم على المواقع الالكترونية، وتم استخدام البرنامج المجانى مفتوح المصدر Open Journal system، الذى يتميز بسهولة استخدامه، ولا يكلف الجامعة أعباء مالية إضافية، وتم حجز سيرفر لحمل قواعد البيانات للمجلات، والاخر لحمل الموقع الاليكترونى، على أن يعملا بشكل متناغم معا ومحمى بحماية مزدوجة، وتعمل المجلات طول الوقت بلا توقف، وتم رفع عدد 23 مجلة حتى الان، وجارى إفتتاحهم بشكل رسمى، مما يعنى إن هذه المجلات ستعمل بشكل اليكترونى عالمى، مما يعنى الإعتراف الدولى بالنشر بها، وخاصة المجلات باللغة العربية فى سابقة الأولى من نوعها فى العالم ولخدمة اللغة العربية.
 
 
 
   
 

محافظه الاسكندريه

جامعه الاسكندريه

المجلات العلميه

البحث العلمى

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