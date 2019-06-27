جامعة الأزهر تكشف أهم محاور مؤتمر قادة التعليم العالى بأفريقيا

كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، عن أهم المحاور التى سيتناولها مؤتمر قادة التعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذى تعقده الجامعة بالتعاون مع اتحاد الجامعات الإفريقية، فى الفترة من 8 إلى 11 يوليو المقبل بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات، بعنوان "دور مؤسسات التعليم العالى فى تعزيز استراتيجية التعليم العالى بالقارة الأفريقية".

وأوضح عامر ،فى تصريحات له اليوم الخميس، أن تعزيز ثقافة السلام ومجابهة الصراعات بكافة مستويات التعليم ولجميع الأعمار تأتى في مقدمة المحاور، وكذلك تحسين إدارة نظم التعليم وبناء وتشجيع القدرات من أجل الحصول على البيانات والمعلومات، ودعم قدرات تكنولوجيا المعلومات وإدارتها.

وأضاف أن المؤتمر سيتناول الاتجاهات الجديدة فى إدارة التعليم وبناء القدرات وتشجيع البحث العلمى والمنح الدراسية والحوكمة الفعالة لمؤسسات التعليم العالى بأفريقيا، فضلًا عن التطوير فى التعليم الجامعى والبحث العلمى والابتكار، لمواجهة التحديات القارية وتعزيز التنافس العالمى.

وتابع أن من أهم المحاور التي يتناولها المؤتمر؛ تعزيز التبادل الأكاديمى عن طريق تحقيق التناسق فى نظم ضمان الجودة والاعتماد، والتوسع فى التعليم الفنى والمهنى.

ويستهدف المؤتمر البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة، لتنمية وتطوير التعليم العالى فى الجامعات والمؤسسات التعليمية بأفريقيا.

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد لأول مرة بمصر، متزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، يعقد كل عامين، ويعد أكبر تجمع لكبار المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي فى القارة الأفريقية، ويشارك فى المؤتمر 300 من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و 180 جامعة، و 43 مؤسسة دولية.