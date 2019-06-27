سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 06:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

جارديان:مناورات حربية للاتحاد الأوروبى استعداد للهجمات الإلكترونية

الخميس، 27 يونيو 2019 05:18 م
جارديان:مناورات حربية للاتحاد الأوروبى استعداد للهجمات الإلكترونية
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الاتحاد الأوروبى سيقوم بإجراء مناورات حربية للاستعداد للهجمات الإلكترونية الروسية والصينية، وذلك ردا على سلسلة من الحوادث التى أثارت فلق الحكومات الأوروبية.

 

 وقال بيكا هافيستو، وزير خارجية فلندا، إن زيادة انتشار التدخل يتطلب رد فعل من الدول الأعضاء الـ 28. وخلال الاجتماعات التى ستعقد فى هلنسكى فى يوليو وسبتمبر المقبلين، سيطلب من وزراء داخلية ومالية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إدارة السيناريوهات الخيالية.

 

 وبحسب الصحيفة، فإن فنلندا التى ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى فى الأول من يوليو، تعتقد أن روسيا كانت مسئولة عن إعاقة إشارات  GBS فى أكتوبر الماضى عندما شاركت القوات الفنلندية فى التدريبات العسكرية للناتو فى النرويج.

 

 واتهم الكرملين أيضا بمحاولة إطلاق هجوم إلكترونى على مقر الوكالة الدولية للأسلحة الكيماوية فى عملية تم إحباطها فى نهاية المطاف من قبل الاستخبارات العسكرية الهولندية.

 

 فى حين تم اتهام قراصنة يعملون لصالح وزارة أمن الدولة الصينية هذا الأسبوع باختراق شبكات ثمانية من أكبر مقدمى خدمات التكنولوجيا فى العالم من أجل سرقة الملكية الفكرية.

 

 وقال هافيستو: نريد من الاتحاد والدول الأعضاء أن يعززوا قدرات الوقاية وارد. فالسلطات العسكرية والمدنية  لا تستطيع أن تفعل هذا فى أوقات الأزمة إلا عندما تكون مدربة على هذا".

 

 وفى الأسبوع الماضى، التزم قادة الاتحاد الأوروبى فى قمة ببروكسل برد منسق على التهديدات الإلكترونية وطلبوا من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء العمل على إجراءات لتعزيز المرونة وتحسين المستقبل الأمنى للكتلة.

 

 


الاتحاد الاوروبى

هجمات الكترونية

الصين

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصين تدحض انتقادات بومبيو لمبادرة "الحزام والطريق"

الخميس، 27 يونيو 2019 03:23 م

متحدث الرئاسة يكشف من "أوساكا" تفاصيل مشاركة السيسى فى "قمة العشرين".. راضى: الرئيس يشارك فى قمة صينية أفريقية مصغرة قبل انطلاق G20.. وهناك تقدير كبير جداً للإنجازات الموجودة في مصر ورؤية الرئيس شخصياً

الخميس، 27 يونيو 2019 03:19 م

الصين تحث أمريكا على رفع العقوبات عن هواوى قبيل اجتماع ترامب وشى

الخميس، 27 يونيو 2019 03:07 م

قصة هجوم الولايات المتحدة على الصين بـ50 قنبلة نووية عام 1951.. اعرف التفاصيل

الخميس، 27 يونيو 2019 03:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة

تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة