تيريزا ماى ستلتقى بولى العهد السعودى وتدعو لتهدئة التوتر بالخليج

لندن (رويترز)

قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، إن ماى ستجتمع مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، يوم السبت، لبحث ضرورة تهدئة الوضع فى الخليج، وذلك بعد تفجر التوتر بسبب نزاع بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووى مع طهران.

وستجتمع ماى، المقرر أن تتنحى بنهاية الشهر المقبل، أيضا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الجمعة، كما ستجتمع مع رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون والرئيس التركى رجب طيب أردوغان وزعماء آخرين.

وقالت المتحدثة الرسمية للصحفيين: "ستستغل رئيسة الوزراء الفرصة لبحث قضايا إقليمية مهمة مع ولى العهد بما فى ذلك ضرورة تهدئة التوتر فى الخليج وأن تدعم كل الأطراف عملية إنهاء الصراع فى اليمن".