تنفيذ أحكام وضبط أسلحة فى حملة أمنية بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت قوات الأمن بالجيزة، حملة أمنية،استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، شارك بها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومرور الجيزة، وإدارة شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 23 حكم قضائى متنوع، وضبط عاطلين، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، ومسجلين خطر، بالإضافة إلى ضبط 3 أسلحة بيضاء.

كما أسفرت الحملة، عن إزالة عدد من مخالفات التعدى، وإشغال الطريق، الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، والباعة الجائلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت نيابة العمرانية للتحقيق.