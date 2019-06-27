تنظيم داعش الارهابى يعلن مسؤوليته عن هجمات على الشرطة فى تونس

رويترز

قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم " داعش " الارهابى ان التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين استهدفا الشرطة في العاصمة التونسية اليوم الخميس.

وقعت الهجمات، التي تسببت في مقتل ضابط وإصابة عدد من الأشخاص، قبل بضعة أشهر من الانتخابات وفي ذروة الموسم السياحي الذي تأمل تونس أن تسجل فيه عددا قياسيا من الزوار.