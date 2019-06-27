الرئيسية أخبار عربية تنظيم داعش الارهابى يعلن مسؤوليته عن هجمات على الشرطة فى تونس الخميس، 27 يونيو 2019 09:59 م تفجير تونس رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم " داعش " الارهابى ان التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين استهدفا الشرطة في العاصمة التونسية اليوم الخميس. وقعت الهجمات، التي تسببت في مقتل ضابط وإصابة عدد من الأشخاص، قبل بضعة أشهر من الانتخابات وفي ذروة الموسم السياحي الذي تأمل تونس أن تسجل فيه عددا قياسيا من الزوار. تونس داعش الانتخابات الموسم السياحي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة السعودية تدين التفجيرين الإرهابيين فى تونس الخميس، 27 يونيو 2019 07:09 م الأحزاب تدين تفجيرات الإرهاب فى تونس..وتحميل "الإخوان مسئولية نشر الإرهاب الخميس، 27 يونيو 2019 07:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن" نجم برشلونة الإسبانى يشكف لـ"اليوم السابع" سر حضوره أمم أفريقيا 2019 رئيس بلدية اسطنبول الجديد يحتفل مع الآلاف من أنصاره بتولى مهام منصبه رسميا تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030 "تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة المزيد من Trending Plus
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