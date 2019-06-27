"تموين الفيوم" تحرر 170 محضرا خلال حملات تموينية

الفيوم - رباب الجالى

صرح عبدالفتاح محمود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم،إن المديرية شنت حملات مكثفة بمشاركة مسئولى الرقابة التموينية، خلال الفترة 19 يونيو 2019 إلى 24 يونيو2019 والتى أسفرت عن ضبط 170 محضرا فى قطاعات المديرية .

ولفت وكيل التموين بالفيوم،إلى أنه فى قطاع المخابز والمطاحن تم ضبط تجميع 23 شيكارة دقيق مخابز و150 كجم على مستوى مراكز المحافظة، كما تم ضبط 107 كجم لحوم بلدى مذبوحة خارج المجزر غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و500 كجم سكر و1200 كجم أرز وعدد 181 زجاجة زيت منتهية الصلاحية بالإضافة إلى ضبط عدد 147 قطعة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية على مستوى مراكز المحافظة.



المضبوطات