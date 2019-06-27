تقرير بريطانى: قدرة سلاح الجو البريطانى انخفضت لأدنى مستوى منذ تأسيسه

كتب أحمد علوى

قال تقرير بريطانى نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن قوة وقدرات سلاح الجو البريطانى انخفضت الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، ويعد هو الأقل على الإطلاق فى تاريخه، حيث فقد اكثر من نصف طائراته خلال الـ12 عاما الماضية.

ووفقا لما نشرته الصحيفة البريطانية ذاتها فإن 17 مقاتلة من طراز "لايتننج"، أصبحت جزءا من أسطول الهجوم السريع، الذى يضم 119 طائرة، بعد خروج آخر مقاتلات "تورنيدو" من الخدمة فى وقت سابق من العام الجارى.

ويعد ذلك انخفاضا بنسبة 43 % عن الإجمالى لعدد الطائرات فى السلاح الجو البريطانى، البالغ 210 مقاتلات فى عام 2007، الأمر الذى يعنى أن سلاح الجو البريطانى بات أصغر من أى وقت مضى منذ تكوينه خلال الحرب العالمية الأولى.

واعتبر تقرير الصحيفة أن تقلص سلاح الجو البريطانى هو الفصل الأخير فى جهود استمرت لعشرات السنين، إذ تم إنتاج ما يقرب من 35 ألفًا من مقاتلات طرازى "هوريكين" و"سبيت فاير" خلال 6 سنوات لمساعدة بريطانيا على استعادة السيطرة على سماء أوروبا المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضافت الصحيفة أنه فى شهر أبريل من عام 2007، امتلك سلاح الجو البريطانى 210 طائرات مقاتلة، لكن ذلك الرقم تقلص تدريجيا مع خروج طائرات "تورنيدو"، بنسبة 75% من الأسطول البريطانى، من الخدمة خلال الأعوام 2007 و2019.