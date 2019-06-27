تفجير شبكة ألغام زرعها الحوثيون فى مدينة الحديدة اليمنية

صنعاء /أ ش أ/

فجرت فرق الهندسة التابعة للجيش اليمنى، اليوم الخميس، ألغاما زرعتها المليشيات الحوثية فى مدينة الحديدة الواقعة غرب البلاد.

وقالت فرق الهندسة اليمنية ـ حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية ـ إن الألغام التى تم تفجيرها تكفى لنسف أحياء سكنية بالكامل، مشيرة إلى أنه تم العثور عليها فى الطرقات والشواطئ، وداخل الأنفاق فى مدينة الحديدة اليمنية.

يشار إلى أن وحدات هندسية فككت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الألغام البحرية التى خلفتها الميليشيات الحوثية فى مراكز الإنزال السمكى وعلى طول امتداد الساحل الغربي، وتسببت الألغام البحرية التى تزرعها ميليشيا الحوثى بمقتل عشرات الصيادين فى الساحل الغربي.