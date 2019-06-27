تفجير انتحارى يستهدف سيارة شرطة فى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية

كتب سمير حسنى ووكالات

استهدف تفجير انتحارى سيارة شرطة وسط العاصمة تونس، اليوم الخميس، وذلك بعد إعلان سابق عن هجوم مسلح استهدف محطة إرسال تليفزيونى جنوبى البلاد.

وأفادت وسائل إعالام تونسية أن التفجير الانتحارى استهدف سيارة شرطة فى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.

وقال موقع الخليج أون لاين، إن محطة الإرسال التليفزيوني بجبل عرباطة في ولاية قفصة جنوبي تونس، كانت قد تعرضت فجر اليوم، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة دون تسجيل أية أضرار بشرية أو مادية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الدّفاع الوطني، قالت فيه إن "الهجوم جرى في حدود الساعة الثالثة و30 دقيقة بتوقيت تونس فجر الخميس".

وأكّد البيان أنّ "التشكيلات العسكرية الموجودة على عين المكان والمؤمنة لمحطة الإرسال العسكري، تدخلت في الحين بردّ فعل فوري مما أجبر هذه المجموعة على الفرار بعمق الجبل".

ولا تزال العملية العسكرية متواصلة لتقفي آثار المجموعة المسلحة، وفق ما ورد بنص البيان.