الرئيسية حوادث تفاصيل تورط 3 عاطلين فى سرقة فلنكات السكة الحديد فى البدرشين الخميس، 27 يونيو 2019 03:50 م السكك الحديدية-أرشيفية كتب أحمد الجعفرى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل تورط 3 عاطلين، بسرقة فلنكات السكة الحديد بمدينة البدرشين، لبيعها لتجار الخردة . وتبين أن المتهمين هم كلا من "ح.ع" 16 عام ، و" ف.ح" 16 عام ، و" ت. س" 17 عام مقيمين بمنطقة عرب غنيم بحلوان، وأنهم شكلوا عصابة لسرقة مهمات السكة الحديد والفلنكات بمنطقة البدرشين وبيعها خردة. سرقة فلنكات السكة الحديد البدرشين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب" توك توك"بزراعى البحيرة الأربعاء، 26 يونيو 2019 11:26 ص بالأسماء.. إصابة 3 فى حادث انقلاب توك توك بمدينة الحمام في مطروح الإثنين، 24 يونيو 2019 10:49 م إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين مركبتى توك توك بالدقهلية الأحد، 23 يونيو 2019 01:23 م إصابة شاب وسيدتين فى حادث انقلاب توك توك أمام قرية "أهوة" ببنى سويف السبت، 22 يونيو 2019 10:46 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030 "تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا المزيد من Trending Plus
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