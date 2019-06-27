تفاصيل تورط 3 عاطلين فى سرقة فلنكات السكة الحديد فى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل تورط 3 عاطلين، بسرقة فلنكات السكة الحديد بمدينة البدرشين، لبيعها لتجار الخردة .

وتبين أن المتهمين هم كلا من "ح.ع" 16 عام ، و" ف.ح" 16 عام ، و" ت. س" 17 عام مقيمين بمنطقة عرب غنيم بحلوان، وأنهم شكلوا عصابة لسرقة مهمات السكة الحديد والفلنكات بمنطقة البدرشين وبيعها خردة.