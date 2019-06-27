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"تعليم بنى سويف" تدعم مقرات كنترول التعليم الفنى لـ3 محافظات بـ 30 جهاز تكييف

الخميس، 27 يونيو 2019 01:23 م
"تعليم بنى سويف" تدعم مقرات كنترول التعليم الفنى لـ3 محافظات بـ 30 جهاز تكييف جهاز تكيف " أرشيفية"
بنى سويف - أيمن لطفى

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أكد محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف،أنه جارى التعاقد على 30 جهاز تكييف،لتركيبها بمقر لجنة النظام والمراقبة للتعليم الفنى لثلاث محافظات،وغرف الكنترول لتوفير كافة سبل الراحة لمقدرى الدرجات والعاملين بالكنترول.
 
وأشار حسام فى بيان له ، إنه لأول مرة فى بني سويف،يعقد الكنترول لـ3 محافظات ويعد تتويجا للجهود التي بذلتها المحافظ، لتكون من المحافظات الرئيسية التى تعقد بها لجنة النظام والمراقبة للتعليم الصناعى،و تشمل (لجنة الإدارة- تقدير الدرجات - كنترول)،ويشرف على أعمال تصحيح الامتحانات لـ 35 الف و652 طالب من محافظات المنيا والأقصروقنا.
 
وأوضح حسام فى بيان له اليوم، أن اللجنة تستوعب حاليا 536 من مقدري الدرجات في الفترة الأولى ، و525 في الفترة الثانية ، وأن القوام الأساسي والدائم لطاقم العمل باللجنة يبلغ عدده 560 عضوا جميعهم من أبناء المحافظة .
 
 
 
 
 

كنترول التعليم الصناعى

اجهزه تكييف

مدرسة الصناعات الميكانيكية

مزايا المراقبين

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