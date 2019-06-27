"تعليم بنها": التظلم من نتيجة أولى ثانوى لا يعفى من دخول امتحانات الفرصة الثانية

القليوبية - نيفين طه

عقد صبري عبد الشافي مدير عام إدارة بنها التعليمية اجتماعا تنسيقا حضره مديري المدارس الثانوية علي مستوي الإدارة لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات "المحاولة " الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوى العام والتي ستجري خلال الفترة من 14 يوليو المقبل وحتي 27 من نفس الشهر .

أكد عبد الشافي خلال الاجتماع أن الامتحان سيجرى ورقيا فقط وليس إليكترونيا علي اجهزة "التابلت " فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني فقط للعام الدراسي 2018 /2019 .

وشدد عبد الشافي علي سرعة إرسال الإحصاء الخاص بعدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات،الدور الثاني تمهيدا لإرسالها للمطبعة السرية لبدء عمليات طباعة الاسئلة ،وكذا سرعة إعداد كشوف المناداة ،وأرقام الجلوس للطلاب الممتحنين.

ووجه عبد الشافي مديري المدارس إلي ضرورة سرعة إعلان الطلاب المقرر أن يؤدوا الامتحان بموعد الامتحانات وتعليق جدول الامتحان في مكان ظاهر وإعلان الطلاب به ونشره علي المواقع والصفحات الإلكترونية للمدارس علي شبكة الانترنت.

أعطي عبد الشافي تعليمات مشددة لمديري المدارس بجمع تظلمات أولياء أمور الطلاب المتظلمين من نتيجة امتحانات الفرصة الاولي موضحا بها أسم الطالب وكوده الخاص والمادة المتظلم منها وموقفه من تحرير محضر إثبات حالة وإرسال هذه التظلمات مجمعه للإدارة تمهيدا لرفعها للوزارة.

وأكد عبد الشافي أن امتحانات المحاولة "الفرصة " الثانية ليست متاحة لتحسين المجموع ،مشيرا ان كل من نجح في امتحان الفرصة الاولي لا يحق له المشاركة في امتحانات الفرصة الثانية لا انه لا مجال لتحسين الدرجات والمجاميع في هذا النظام وفق القرارات الوزارية المنظمة للامتحانات .

وقال عبد الشافي أن تقديم الطالب المقرر امتحانه في المحاولة الثانية لتظلم من نتيجته بالمحاولة الأولي لايعد مبررا لعدم دخول امتحانات "الدور الثاني " والمقررة خلال الفترة المشار إليها.