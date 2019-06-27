سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 04:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم بنها": التظلم من نتيجة أولى ثانوى لا يعفى من دخول امتحانات الفرصة الثانية

الخميس، 27 يونيو 2019 03:59 م
"تعليم بنها": التظلم من نتيجة أولى ثانوى لا يعفى من دخول امتحانات الفرصة الثانية خلال الاجتماع
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد صبري عبد الشافي مدير عام إدارة بنها التعليمية اجتماعا تنسيقا حضره مديري المدارس الثانوية علي مستوي الإدارة لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات "المحاولة " الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوى العام والتي ستجري خلال الفترة من 14 يوليو المقبل وحتي 27 من نفس الشهر .
 
أكد عبد الشافي خلال الاجتماع أن الامتحان سيجرى ورقيا فقط وليس إليكترونيا علي اجهزة "التابلت "  فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني فقط للعام الدراسي 2018 /2019 .
 
وشدد عبد الشافي علي سرعة إرسال الإحصاء الخاص بعدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات،الدور الثاني تمهيدا لإرسالها للمطبعة السرية لبدء عمليات طباعة الاسئلة ،وكذا سرعة إعداد كشوف المناداة ،وأرقام الجلوس للطلاب الممتحنين.
 
ووجه عبد الشافي مديري المدارس إلي ضرورة سرعة إعلان الطلاب المقرر أن يؤدوا الامتحان بموعد الامتحانات وتعليق جدول الامتحان في مكان ظاهر وإعلان الطلاب به ونشره علي المواقع والصفحات الإلكترونية للمدارس علي شبكة الانترنت.
 
أعطي عبد الشافي تعليمات مشددة لمديري المدارس بجمع تظلمات أولياء أمور الطلاب المتظلمين من نتيجة امتحانات الفرصة الاولي موضحا بها أسم الطالب وكوده الخاص والمادة المتظلم منها وموقفه من تحرير محضر إثبات حالة وإرسال هذه التظلمات مجمعه للإدارة تمهيدا لرفعها للوزارة.
 
وأكد عبد الشافي أن امتحانات المحاولة "الفرصة " الثانية ليست متاحة لتحسين المجموع ،مشيرا ان كل من نجح في امتحان الفرصة الاولي لا يحق له المشاركة في امتحانات الفرصة الثانية لا انه لا مجال لتحسين الدرجات والمجاميع في هذا النظام وفق القرارات الوزارية المنظمة للامتحانات .
 
وقال عبد الشافي أن تقديم الطالب المقرر امتحانه في المحاولة الثانية لتظلم من نتيجته بالمحاولة الأولي لايعد مبررا لعدم دخول امتحانات "الدور الثاني " والمقررة خلال الفترة المشار إليها.
 
received_424337821743865
 

received_902318246775142
 
received_2342684345824859

 


الثانوية العامة

تظلم

إدارة بنها التعليمية

درجات

اولى ثانوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة