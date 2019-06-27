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تعرف على مساعى جامعة الإسكندرية لتطوير البحث العلمى

الخميس، 27 يونيو 2019 02:01 م
تعرف على مساعى جامعة الإسكندرية لتطوير البحث العلمى جامعه الاسكندريه
الإسكندرية أسماء على بدر

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أكدت جامعة الإسكندرية انها تدعم البحث العلمى والباحثين فى كافة المجالات والنشر العلمى فى المجلات العلمية.
  
لذلك تم وضع خطة لأهداف تطوير مجلات جامعة الاسكندرية تتمثل فى :
 
1. تطوير مجلات  الجامعة المتخصصة لنشر إنتاج أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
2. تشجيع واستقطاب باحثين عالميين للكتابة في المجلات العلمية.
3. المساهمة في إدراج دوريات الجامعة في قواعد التصنيفات العالمية.
4. دعم التعاون والتكامل الحقيقى بين المجلات العلمية ذات التخصصات المتشابهة.
5. توسيع قاعدة النشر والتوزيع لخدمة الباحثين والمستفيدين محليا ودولياً.
6. التأكيد على  التقيد  بالمعايير الدولية للنشر وتلافي الممارسات الخاطئة في النشر.
7. المراجعة الدورية الفنية والإدارية لنتائج التقويم للمجلات العلمية وذلك من خلال لجنة الدعم الفنى لمجلات الجامعة.
8. تم إنشاء وضبط نظام المجلات الاليكترونى على كل موقع للمجلة ،بحيث يتحكم اتوماتيكيا فى نظام ارسال الابحاث وإرسالها للمحكمين ونشر نتيجة التحكيم والنشر الإلكتروني الكامل لإعداد المجلة .
9. تشكيل لجنة من الخبراء في مجال البحث العلمي والنشر الدولي للبحوث مدعومة بالخبرة التقنية المتخصصة في مجالات الحوسبة السحابية و النشر الالكتروني.
10. تم إنشاء مكتب الدعم الفني و مقره كلية العلوم و تقوم اللجنة بعقد الاجتماعات الدورية مع مجلات جامعة الإسكندرية  لتقديم الدعم و المشورة،كما تقوم بالتجهيز للندوات و ورش العمل اللازمة لرفع كفاءة و تصنيف المجلات التابعة لجامعة الإسكندرية ويعمل مكتب الدعم الفني طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة لتوفير الدعم التقني لمواقع  مجلات الجامعة.
كما تعمل اللجنة على جمع مجلات الجامعة في دليل موحد و إتاحته على المواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعة.
 

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