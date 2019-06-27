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تعرف على دعاء مأثور عن النبى عند ارتفاع درجات الحرارة

الخميس، 27 يونيو 2019 12:30 م
تعرف على دعاء مأثور عن النبى عند ارتفاع درجات الحرارة دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

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تتعرض البلاد لموجة حارة تخطت درجات الحرارة الـ 40 درجة مئوية وذلك فى أولى موجات شديدة الحرارة التى تضرب البلاد فى فصل الصيف.
 
ونشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، دعاء مأثورا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فى أوقات شدة الحر ،وقالت الدار:"أكثروا من قول اللهم أجرني من حر جهنم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم،  قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادى استجارني منك وإني أشهدك أني قد أجرته.
 
 وتابعت دار الإفتاء:" فإذا كان يومٌ شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض, فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم, اللهم أجرني من زمهرير جهنم , قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرك , وإني أشهدك أني قد أجرته. فقالوا: "وما زمهرير جهنم؟" قال: "بيتٌ يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها بعضه من بعضٍ" رواه البيهقى في الأسماء والصفات".
 
 

 


درجات الحرارة

الطقس

شديد الحرارة

دار الافتاء

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