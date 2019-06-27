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تعرف على خطة محافظة الشرقية لرصف طريق ههيا وتطهير الترع

الخميس، 27 يونيو 2019 04:53 م
تعرف على خطة محافظة الشرقية لرصف طريق ههيا وتطهير الترع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير مديرية الطرق بسرعة الإنتهاء من استكمال تنفيذ أعمال الرصف، ورفع الكفاءة  للطريق الدائري لههيا، الذى يمثل محوراً مرورياً هاما يربط بين مدينيتي الزقازيق وههيا، ويساعد على خلق السيولة المرورية داخل المدينة.
 
 
وشدد المحافظ،  على ضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق الجاري العمل بها، بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وتشكيل لجان هندسية لمتابعة أعمال الشركات المسند لها تنفيذ أعمال الرصف، للتأكد من إلتزامها بالمواصفات الإنشائية والهندسية المحددة لرصف الطرق، حفاظاً على المال العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
 
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بأعضاء مجلس النواب، لبحث واستعراض المشاكل، التي تعاني منها دوائرهم للعمل على حلها، في حضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشارالمحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعددٍ من مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكزوالمدن و الأحياء، بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
 
ووجه محافظ الشرقية ، مديرالهيئة العامة للطرق والكباري، بسرعة الإنتهاء من استكمال إجراءات الطرح اللازمة لأعمال تغطية وإزدواج طريق الزقازيق وههيا وأبو كبير وفاقوس ، تفاديا لوقوع حوادث وحفاظا على أرواح المواطنين .
 
أصدرالمحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية الرى والموارد المائية لرفع ناتج تطهيرالترع والمصارف، من على جانبي الطريق، وحتى لا تتحول لمقالب قمامة عشوائية تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين ، كما وجه  مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام بسرعة إستعجال، وإنهاء الإجراءات القانونية لتخصيص، وإستبدال الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات في قطاعات التربية والتعليم، الصحة ،الإسكان ،الشباب لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، ولتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات لإحداث التنمية المنشوده وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 
 

الشرقية

تخصيص اراضى

رصف طرق

تطهير ترع

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