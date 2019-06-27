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تعرف على خطة جامعة أسيوط لتحقيق استيراتيجية 2030 فى مجال التعليم الزراعى

الخميس، 27 يونيو 2019 02:48 م
تعرف على خطة جامعة أسيوط لتحقيق استيراتيجية 2030 فى مجال التعليم الزراعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط - محمود عجمى

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أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط،على سعى الجامعة لخلق أجندة تعاون مشتركة مع العديد من الوزارات،والمراكز والمؤسسات المختلفة وذوى الخبرات الأكاديمية والبحثية فى العديد من المجالات وخاصة المجالات التنموية، إلى جانب تفعيل البحث العلمي لخدمة تلك المجالات التنموية وعلى رأسها الزراعة والمياه والطاقة والغذاء، مما يسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 المتعلقة بالتنمية المستدامة والشاملة.
 
جاء ذلك تزامناً مع زيارة فريق مركز التميز العلمي فى الزراعة إلى الجامعة لعقد لقاء علمي للتعريف بالمركز وأنشطته وخدماته المختلفة ، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد زين العابدين الدقيشى عميد كلية الزراعة بالجامعة ، إلى جانب فريق مركز التميز والذي يضم الدكتورة نجلاء عبدالله رئيس المركز ، والدكتور وليد ضياء الدين المستشار الفني بالمركز ، والدكتور بول ابنر المنسق الفني لتطوير البرامج الدراسية ، والدكتور حازم منصور المنسق الفنى لبرنامج الأبحاث التطبيقية ، وياسمين الطويل مدير العلاقات العامة والاتصالات ، وكريم صلاح الدين مدير الخدمات اللوجستية .
 
وخلال اللقاء أكد الدكتورأحمد المنشاوي علي أهمية الدور المتميز الذي تقوم به كلية الزراعة داخل الجامعة  في مجال خدمة المجتمع وإسهاماتها الفاعلة في العمل علي تحقيق التعاون المشترك ومواجهة المشكلات الزراعية التي من شانها تحقيق التنمية , معرباً في ذلك عن سعادته البالغة بهذه الشراكة الفاعلة ودورها المثمر في توفير المشاريع التطبيقية التي تخدم البحث العلمي، وفى هذا الشأن اوضح الدكتور المنشاوي ان إدارة الجامعة لا تألوا جهداً فى دعم كافة المشروعات والخطط البحثية والشراكات الفاعلة التى توظف البحث العلمى فى خدمة المجتمع وتعمل جاهدة على تشجيع الطلاب والباحثين على الابتكار وخلق أفكار مبدعة لتطوير المجتمع بوجه عام ومواجهة تحدياته .
 
ومن جانبه أوضح عميد الكلية أن اللقاء يستهدف بحث سبل التعاون المشترك مع المركز وتحديد أهم المحاور التي بدورها أن تؤثر في قطاع التعليم الزراعي وذلك سعياً لمواجهة كافة التحديات الحالية والمستقبلية وإقامة شراكات قوية وأنظمة تعليمية وبحوث تطبيقية يمكن دعمها من خلال المركز , مضيفاً أن اللقاء اعقبه زيارة لمكتبة الكلية والمعامل البحثية والمزارع التعليمية للوقوف علي أبرز الإمكانيات والطاقات التي تتمتع بها الكلية ومناقشة كيفية الاستفادة منها علي النحو الأمثل .
 
ومن جانبها أشارت الدكتورة نجلاء عبدالله ان جامعة أسيوط ممثلة  فى كلية الزراعة تعد من أهم الجامعات المتعاونة مع مركز التميز فى الزراعة وذلك حرصاً منها على الاستجابة لتحديات الدولة فيما يخص الجانب الزراعى والغذائي ، موضحة أن مركز التميز يهدف إلى تطوير الزراعة فى مصر من خلال طرح أفكار وخطط عمل لتطوير البحوث الزراعية وذلك بالتعاون مع طلاب الجامعات والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والخريجين بعدد من الجامعات  وكافة القطاعات بالدولة  للنهوض بالوضع الزراعي وتلبية احتياجات سوق العمل فى هذا المجال  ، إلى جانب رفع مستوى التعليم الزراعي والأنشطة الزراعية ، وكذلك تحسين العملية التعليمية فى الأنشطة الزراعية ،  من خلال تقديم كافة أشكال الدعم للتعليم الزراعي ومنح تدريب للطلاب والأساتذة العاملين فى المجال الزراعي ، لافتة ان ذلك من شأنه الإسهام فى تحقيق وتعزيز أهداف المركز فى التنمية المستدامة .
 
 
 

جامعة اسيوط

المقررات الالكترونية

التعليم العالي

النظام الالكتروني

الحاسبات والمعلومات

استيراتيجية 2030

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