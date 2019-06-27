تطبيق التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركات النقل

كتب عبد الحليم سالم

تم عقد الجمعيات غير العادية لكل من شركة ( الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والقناة للتوكيلات الملاحية والعربية المتحدة للشحن والتفريغ ) والتابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى ، إحدى الشركات القابضة لوزارة قطاع الأعمال العام .

ترأس الجمعيات اليوم اللواء صلاح الدين حلمى رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري " ، وذلك لتعديل النظام الأساسى للشركات الثلاث بتطبيق اسلوب التصويت التراكمي في انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركات .

بما يسمح بالتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك وبناء عليه فقد تمت الموافقة علي تعديل الانظمة الاساسية لكل من شركة (الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والقناة للتوكيلات الملاحية و العربية المتحدة للشحن والتفريغ) والتابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري والمقيدين ببورصة الأوراق المالية وتنفيذا لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية التي اصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة استخدام اسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

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