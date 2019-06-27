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"تضامن الإسكندرية" تقدم دورات لسكان بشاير الخير للتدريب المهنى والفنى

الخميس، 27 يونيو 2019 02:05 م
"تضامن الإسكندرية" تقدم دورات لسكان بشاير الخير للتدريب المهنى والفنى خلال زيارة المركز
الإسكندرية –جاكلين منير

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زار رضا متولى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية،مركز تدريب بمدينة بشاير الخير1وهو مركز متخصص فى التدريب المهنى والفنى.
 
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المركز يقدم تدريبات علي المهارات الفنية،والجاهزية للعمل لقطاع الأعمال والقطاعات الصناعية وللمجتمع بوجه عام ،ويهدف المركزإلى سد احتياجات سوق العمل من خلال رفع كفاءة وتنمية مهارات العمالة الفنية المتخصصة.
 
ويضم المركز ورش تدريب تبريد وتكييف ،وصيانة سيارات ،وكهرباء مصانع ومنازل،وكليم وسجاد،و تنمية بشرية،وفوتوشوب بالإضافة إلى قاعات اجتماعات ،وقدم وكيل الوزارة الشكروالتقدير للقائمين على العمل بهذا الصرح العظيم ومؤسسة الخبرات المتكاملة التى تشرف على التدريب مع هيئة إنقاذ الطفولة.
 
يذكر إن بشاير الخير،هى أول مدينة لتطوير العشوائيات بالإسكندرية،وافتتحها الرئيس السيسى عام 2016.
 
 

الاسكندرية

مدينة بشاير الخير

مركز التدريب

التضامن الاجتماعى

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