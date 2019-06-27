تشديد الإجراءات الأمنية فى أوساكا اليابانية استعدادا لقمة مجموعة العشرين

طوكيو(أ ش أ)

أعلنت الشرطة المحلية اليابانية أنه من المنتظر تعبئة نحو 32 ألف ضابط فى مدينة أوساكا والمنطقة المحيطة بها، استعدادًا لاستضافة لقاء القمة الذى يترأسه رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى ويحضره قادة العالم.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن مدينة أوساكا اليابانية وضعت اللمسات الأخيرة اليوم الخميس استعدادا لاستضافة قمة مجموعة العشرين، حيث عززت وجود الشرطة فى الشوارع، إلى جانب فرض قيود على حركة النقل الثقيل.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية فى جزيرة ساكيشيما والمناطق المحيطة بها؛ وهى الجزيرة التى تم إنشاؤها بوسط خليج أوساكا التى تستضيف بدورها قمة مجموعة العشرين.