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ترامب يؤكد عدم لقاء الزعيم الكورى الشمالى خلال جولته الأسيوية

الخميس، 27 يونيو 2019 04:00 ص
ترامب يؤكد عدم لقاء الزعيم الكورى الشمالى خلال جولته الأسيوية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات الأنباء

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أثناء جولته الآسيوية التي سيحضر خلالها قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

 

وقال ترامب للصحفيين قبيل توجهه إلى آسيا، أمس الأربعاء: "سألتقي العديد من الأشخاص، ولكن ليس هو" (كيم).

 

وأضاف: "ومع ذلك قد أتحدث معه بشكل آخر".

 

وكان رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات وراء الكواليس مع كوريا الشمالية حول قمة ثالثة محتملة بين ترامب وكيم جونغ أون.

 

وفي الأيام الأخيرة تبادل ترامب وكيم جونغ أون الرسائل. ووصف ترامب الرسالة التي تلقاها من الزعيم الكوري الشمالي بـ "الرائعة" قبل أن يوجه إليه رسالة جوابية.

 

جدير بالذكر أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تعثرت منذ القمة الثانية لترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي.


امريكا

كوريا الشمالية

ترامب

زعيم كوريا

اسيا

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