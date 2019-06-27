تحديد هوية المتهمين باستدراج مندوب شركة والاستيلاء على 345 ألف جنيه بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

حددت مديرية أمن الجيزة، هوية 4 عاطلين هاربين، فى واقعة استدراج مندوب تحصيل بإحدى الشركات، والاستيلاء منه على مبلغ 345 الف جنيه، بعد إيهامه بتحويل النقود على الدولار، وانتحالهم صفة ضباط شرطة لسرقته بالإكراه.

وذكر مصدر أمنى، أنه جارى إعداد الأكمنة للقبض على المتهمين الهاربين، بعد تحديد الأماكن التى يترددون عليها، وأضاف أن المتهمين استخدموا سلاح نارى "طبنجة صوت" وجهاز لاسلكى مقلد، لإيهام ضحاياهم أنهم ضباط شرطة، كما اعترفوا بارتكابهم عدة وقائع، بالقاهرة والجيزة.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من مندوب تحصيل بشركة أكياس ورقية، أفاد فيه بتعرض للنصب وسرقة 345 ألف جنيه على يد 5 أشخاص.

وبإجراء التحريات بإشراف العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث الجنائية، تبين أن مندوب التحصيل تعرف على شخص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، واتفق معه على تغيير مبلغ مالى "عملة محلية" إلى عملات أجنبية، وتقابل معه بالعجوزة،، وأثناء ذلك فوجئ بسيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، ترجل منها أشخاص مجهولين ادعوا أنهم من رجال الشرطة، وأصطحبوه داخل السيارة الميكروباص، واستولوا منه على مبلغ 345 ألف جنيه، خاص بالشركة محل عمله، و3 هواتف محمولة، وتركوه أعلى الطريق الدائرى وفروا هاربين.

وكشفت تحريات المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، ومعاونيه النقيبان أحمد فاروق وأحمد عادل، أن 5 عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، أحدهم محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية سرقة بالإكراه.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبط 4 من الجناة، وبحوزتهم ( طبنجة صوت بها 5 طلقات صوت ، جهاز لاسلكى خاص ، طبنجة بلاستيكية، قيد حديدى ، سيارة ملاكى ، هاتف محمول )، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأنهم يكونوا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص فى استدراج ضحاياهم عن طريق قيام أحدهم بإنشاء صفحة على أحد مواقع التواصل الإجتماعى، يتم من خلالها ايهامهم بمقدرتهم على تغيير العملات المالية بأسعار تفوق الأسعار الرسمية، وأثناء مقابلة ضحاياهم يقومون بانتحال صفة رجال الشرطة، والإستيلاء منهم على أموالهم، وذلك باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، وذلك بالإشتراك مع 4 متهمين آخرين تم تحديدهم وجارى العمل على ضبطهم، وأنهم إقتسموا المبلغ المالى المستولى عليه فيما بينهم وقاموا بإنفاقه.

واعترف المتهمون باستيلائهم على مبلغ 338 ألف جنيه من تاجر مواد غذائية بذات الإسلوب، كما اعترفوا بارتكاب العديد من الحوادث بذات الإسلوب بدائرة قسم شرطة النزهة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.