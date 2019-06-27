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تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الخميس، 27 يونيو 2019 11:30 ص
تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس إبراهيم مدحت، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامهه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.
 
 
وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 9 يوليو لنظر أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات فى القضية. 
 
 
كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 

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انضمام لجماعة إرهابية

حبس متهم جديد

نشر أخبار كاذبة

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