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تجديد حبس تشكيل عصابى لاتهامهم بترويج عملات مقلدة فى بولاق أبو العلا

الخميس، 27 يونيو 2019 11:26 ص
تجديد حبس تشكيل عصابى لاتهامهم بترويج عملات مقلدة فى بولاق أبو العلا أموال مزورة-أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابى ، 15 يوما على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بترويج العملات المقلدة فى بولاق أبو العلا.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، أن تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدت مزاولة أحد الأشخاص نشاطًا إجراميًا فى مجال ترويج العملات المالية المقلدة، ويتخذ من دائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
 
وأشارت التحقيقات ، إلى أنه تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن يتردد عليها المتهم، أسفرت عن ضبطه حال تواجده بشارع كورنيش النيل دائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وبصحبته (شخصين أحدهما - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس والآخر - مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة) وبحوزتهم مبلغ قدره (65 ألف جنيه)، وجميعها مقلدة.
 
وبمواجهتهم اعترف الأول بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص (جارٍ تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه) بقصد ترويجها على عملائه، وقيام المتهمين الآخرين باستقطاب راغبى شراء العملات المقلدة نظير مبلغ مالى يتحصلان عليه من الأول.
 
 
 
 
 

عقوبه التزوير

قانون العقوبات المصرى

محكمه جنوب القاهره

نيابه بولاق ابو العلا

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