كتبت رحاب نبيل

في إطار حرص شركات مصر للطيران علي الالتزام وتطبيق المعايير الدولية واستمرارا للدور الريادى الذى تقوم به مستشفى مصر للطيران برئاسه الدكتور أشرف القاضى رئيس مجلس الأدارة ،تم الاستمرار فى تجديد اعتماد معامل مستشفى مصر للطيران من الايجاك( المجلس الوطنى للاعتماد) فى بعض التحاليل الكيميائية والهرمونات ودلالات الأورام.

ويعتبر المعمل من المعامل المعترف به دوليآ من حيث مطابقة الاجراءات للمواصفات القياسيه الدوليه ،بالأضافة إلي اشتراكه في برنامج ضبط الجوده الدولى RIQAS،وبرنامج الجوده الخارجى فى مجال تحاليل المخدرات والكحوليات ESFEQA .