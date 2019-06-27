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تأجيل محاكمة 5 متهمين بالرشوة بينهم 3 موظفين بجمارك مطار القاهرة لجلسة 28 يوليو

الخميس، 27 يونيو 2019 05:54 م
تأجيل محاكمة 5 متهمين بالرشوة بينهم 3 موظفين بجمارك مطار القاهرة لجلسة 28 يوليو أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل محاكمة 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوى فى قضية طلب وتقاضى رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين، لجلسة 28 يوليو للإطلاع.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

وكشفت تحقيقات محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوى ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوى دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيا.

 


رشوة المطار

محاكمة المتهمين برشوة المطار

تهريب للخارج

المستشار علي الهواري

جنايات القاهرة

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