تأجيل محاكمة رئيس قسم الشئون الإدارية بقسم الزاوية الحمراء بتهمة الاختلاس

كتب عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، محاكمة موظف " رئيس قسم الشئون الإدارية بقسم الزاوية الحمراء "، وذلك لإختلاسه مبلغ 160 ألف جنيه، من مرتبات الضباط، لجلسة 23 سبتمبر القادم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم " سعيد إ ل " 54 سنة رئيس قسم الشئون الإدارية بقسم الزاوية الحمراء ، في أوراق القضية التي تحمل رقم 3004 لسنة 2019، قيام المتهم بصفته موظف عمومي وكاتب ماهيات القسم ، بإختلاس أموال وجدت في حيازته، بسبب وظيفته " 160 ألف جنيه "، والمسلمة إليه من جهة عمله لتسليمها كرواتب وحوافز لمستحقيها، فقام بإحتسابها لنفسه .

كما قام بالتزوير في 29 استمارة صرف حوافز ومرتبات قوة قسم الزاوية الحمراء، وإثبات أسماء غير حقيقية لا تعمل بالقسم إلي قوة القسم ، واستحقاق قوة القسم مبالغ أقل، فتمكن بذلك من اختلاس المبلغ المالي.