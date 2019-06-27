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بوريس جونسون يتعهد بتنفيذ نظام هجرة قائم على النقاط بعد بريكست

الخميس، 27 يونيو 2019 08:53 ص
بوريس جونسون يتعهد بتنفيذ نظام هجرة قائم على النقاط بعد بريكست بوريس جونسون
لندن (أ ش أ)

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تعهّد المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية بوريس جونسون، اليوم الخميس، بتقديم نظام جديد قائم على النقاط؛ للسيطرة على حركة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لكنه لم يعطِ وعدا صريحا بخفض الأرقام.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية أن جونسون تعهد أيضا بحماية حقوق أكثر من 3 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبى يعيشون حاليا فى بريطانيا، حتى لو تقرر الخروج من التكتل الأوروبى من دون اتفاق فى 31 أكتوبر المقبل.

ويتنافس جونسون مع وزير الخارجية جيريمى هانت لخلافة تيريزا ماي، التى استقالت من منصبها كرئيسة حكومة بسبب فشلها فى تنفيذ بريكست فى الوقت المحدد، ويسمح هذا النوع من الأنظمة بشكل عام بدخول المهاجرين الذين يستوفون معايير معينة مثل المؤهلات والمهنة واللغة.

 


بوريس جونسون

بريطانيا

بريكست

المهاجرين

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