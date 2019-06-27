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بورصة وول ستريت ترتفع بدعم من تفاؤل المستثمرين قبيل قمة مجموعة العشرين

الخميس، 27 يونيو 2019 11:44 م
بورصة وول ستريت ترتفع بدعم من تفاؤل المستثمرين قبيل قمة مجموعة العشرين بورصة وول ستريت
نيويورك (رويترز)

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أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 مرتفعا، اليوم الخميس، بعد موجة صعود شملت معظم القطاعات مع تطلع المستثمرين إلى تقدم بشأن النزاع التجارى المستمر بين الولايات المتحدة والصين، عندما يجتمع زعيما أكبر اقتصادين فى العالم على هامش قمة مجموعة العشرين.

 

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول فى بورصة وول ستريت منخفضا 11.05 نقطة، أو 0.04%، إلى 26525.77 نقطة بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 11.14 نقطة، أو 0.38%، ليغلق عند 2924.92 نقطة.

 

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 57.79 نقطة، أو 0.73%، إلى 7967.76 نقطة.

 

 


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