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بوتين: اتفاق خفض انتاج النفط ساعد فى استقرار الأسواق العالمية

الخميس، 27 يونيو 2019 11:52 م
بوتين: اتفاق خفض انتاج النفط ساعد فى استقرار الأسواق العالمية بوتين
موسكو (رويترز)

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نقل عن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قوله فى مقابلة صحفية، الخميس، إن اتفاقا بين منظمة أوبك ومنتجين آخرين للنفط لخفض انتاج الخام لعب دورا إيجابيا فى استقرار أسواق النفط.

 

وفى المقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، لم يشأ بوتين أن يقدم إجابة مباشرة عندما سئل عما إذا كانت روسيا ستؤيد تمديد الاتفاق عندما ينقضى أجله فى نهاية الشهر الحالى، لكنه قال إن استقرار أسواق النفط يصب فى مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.

 

وقال بوتين إنه اجتمع مع رؤساء أكبر شركات النفط الروسية، الأربعاء، مضيفا: "نعتقد أن اتفاقاتنا لاستقرار الانتاج مع السعودية وأوبك بشكل عام كان لها تأثير إيجابى على استقرار وتوقعات السوق"، "اتفاقاتنا مع السعودية وأعضاء آخرين فى أوبك تعزز بلا شك الاستقرار، فيما يتعلق بتمديد الاتفاق فإنكم ستعرفون فى الأيام القليلة القادمة".

 

وسيناقش بوتين وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان قضايا الطاقة أثناء اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين التى ستعقد فى مدينة أوساكا اليابانية فى مطلع الأسبوع القادم.

 

وسيأتى اجتماعهما قبل أيام قليلة من اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين رئيسيين آخرين للنفط، من بينهم روسيا، فى فيينا لمناقشة مستقبل الاتفاق العالمى لتخفيضات إنتاج النفط.

 

 


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