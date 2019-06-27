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بعد تدهور صحته وفقدان صوته.. الأوبرالى بلاسيدو دومينجو يلغى حفلته فى روسيا

الخميس، 27 يونيو 2019 08:45 م
بعد تدهور صحته وفقدان صوته.. الأوبرالى بلاسيدو دومينجو يلغى حفلته فى روسيا بلاسيدو دومينجو
كتب محمد تهامى زكى

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اضطر بلاسيدو دومينجو، مغنى الأوبرا الإسبانى المشهور، إلى إلغاء عروضه فى مدينة بطرسبورج لتدهور صحته وفقدان صوته جزئيا.

 

ووفقا لـRT، قال الناطق باسم مسرح "ماريينسكى" إن دومينجو تهيأ للمشاركة فى أوبرا "سيبمون بوكانجرو" التى كان من المقرر أن تقدم يوم 25 يونيو الماضى.

 

 وقبل ذلك شارك المغنى فى كل البروفات التى تكللت بنجاح تام، لكن قبل تقديم الأوبرا مباشرة أعلن المغنى المشهور عن إلغاء عروضه لتدهور صحته المفاجئ وفقدان صوته جزئيا.

 

وفى هذا السياق قرر مدير مسرح "ماريينسكى"، فاليرى جيرجييف، أن يقدم شخصيا اعتذارا رسميا نيابة عن المغنى  للمشاهدين الذين حضروا إلى المسرح لاستماع الأوبرا بمشاركة دومينجو.

 

وحل عضو الفرقة الموسيقية للمسرح،رومان بوديبنكو، بدلا من بلاسيدو دومينجو فى مسرحية الأوبرا التى تكللت بالنجاح وتصفيق الجمهور.

 

وقال الناطق إن إدارة المسرح تجرى حاليا محادثات مع نجم الأوبرا الإسبانى حول إقامة عروضه فى بطرسبورج فى وقت لاحق.

 

 


بلاسيدو دومينجو

مطرب الاوبرا بلاسيدو دومينجو

دومينجو

اسبانيا

روسيا

بطرسبورج

الاوبرا

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