بعد إصابته بوعكة صحية.. تعرف على حالة الرئيس التونسى السبسى الصحية

كتبت: هناء أبو العز

تعرّض رئيس الجمهورية التونسى الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس، إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس، وترددت الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، حول وفاته.

ويرصد اليوم السابع، مستجدات حالة الرئيس التونسى الصحية:

- نفى مستشار رئيس الجمهورية التونسية فراس قفراش في تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة الجوهرة ، خبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، التى نقلتها مواقع التواصل الاجتماعى.

- وقد أكدّ ما جاء في البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية، بخصوص تعرّض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس، إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.

- رئيس الحكومة التونسى يوسف الشاهد زار السبسى فى المستشفى، معلنًا تلقيه العلاج على أيدى اطباء أكفاء، داعيًا له بالشفاء، وطالب بعدم ترديد الشائعات التى قد تحدث بلبله.

- والرئيس الباجي قايد السبسي، أو محمد الباجي بن حسونة قايد السبسي، ولد عام 1926، سياسي ومحامٍ تونسي، وهو رئيس حزب نداء تونس، وتقلّد العديد من المناصب الوزارية في عهد الحبيب بورقيبة، ثم عاد للساحة السياسية بعد الثورة التي شهدتها تونس.