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بدء تشغيل مدرسة أبو بكر الصديق بمدينة سوهاج الجديدة العام المقبل

الخميس، 27 يونيو 2019 09:49 م
بدء تشغيل مدرسة أبو بكر الصديق بمدينة سوهاج الجديدة العام المقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج عن بدء قبول الطلاب وتشغيل مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسي بمدينة سوهاج الجديدة العام الدراسي القادم 2019 /2020، بعد سنوات طويلة من التوقف.

جاء ذلك خلال اجتماعه بديوان عام المحافظة مع الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، للتنسيق حول تشغيل المدرسة، وتوفير وسائل المواصلات اللازمة لنقل والطلاب والمدرسين بسهولة ويسر.

وكشف الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج عن تشغيل أول مدرسة للتعليم الأساسي الحكومي، بالحي الأول، بمدينة سوهاج الجديدة، يأتي ضمن توجيهات المحافظ منذ توليه المسؤولية للاهتمام بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتسخير كافة إمكانات المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، لتلافي المعوقات، وتوفير كافة الخدمات الأساسية، لتشجيع المواطنين، وجذب المزيد من السكان لإعمار تلك المدن الجديدة والانتقال للإقامة والإعاشة بها .

وذكر المتحدث الرسمي أن مدينة سوهاج الجديدة تتمتع بالعديد من المزايا والخدمات التى تساهم فى الإعمار وتشجيع الاستثمار بها، ومن أهمها تشغيل مركز الشرطة، ومحطة مياه سوهاج الجديدة، وسوق الجملة، والحديقة الترفيهية، والمركز الطبي، ونقطة الإطفاء، والمدارس بالإضافة الى جامعة سوهاج الجديدة، وقربها من مطار سوهاج الدولي، وشبكة طرق متميزة لخدمة المدينة ومن أهمها طريق الكوامل الجديد والذى يربط بين مدينة سوهاج الأم، ومدينة سوهاج الجديدة، وطريق المطار.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه سيتم استثناء ميعاد التحويلات والقبول بالنسبة للطلاب في كافة مراحل المدرسة، والتى تبدأ من مرحلة رياض الأطفال، ثم الإبتدائي، والإعدادي، تشجيعا للطلاب وأولياء الأمور، لافتاً الى أن المدرسة مبنية على مساحة 9500 متر مربع، وتشمل 6 فصول رياض أطفال، و18 فصل إبتدائي، بالإضافة إلى 9 فصول للمرحلة الإعدادية.

 ولفت المهندس رجب سالمان رئيس مدينة سوهاج الجديدة عن توفير أتوبيسات مكيفة مجانا من الجهاز لنقل الطلاب من داخل المدينة وإلى المدرسة والعكس، ونقل المدرسين من أماكن تجمعهم بالمحافظة إلى المدرسة والعكس، لافتا إلى توفير كافة الإمكانات من الجهاز للمدرسة للمساهمة في عملية التشغيل.


سوهاج

التربية والتعليم

مدينة سوهاج الجديدة

مدرسة أبو بكر الصديق

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