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بدء تسليم 288 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" بحدائق أكتوبر الاثنين المقبل

الخميس، 27 يونيو 2019 12:02 م
بدء تسليم 288 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" بحدائق أكتوبر الاثنين المقبل وحدات سكنية-المدن الجديدة
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم البدء في تسليم 288 وحدة سكنية (12 عمارة) بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بدءاً من يوم الاثنين الموافق 1/7/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 18/7/2019.
 
وأوضح المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر أن أرقام العمارات التي سيتم تسليمها ( ‪83 – 84 – 85 – 86 – 91 – 92 – 95‬ – 96 – 57 – 58 – 59 - 100)، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع بنك التعمير والإسكان فرع الحي الثاني عشر بمدينة ( 6 أكتوبر)، لاستكمال إجراءات تسليم العمارات المذكورة للحاجزين خلال الفترة المشار إليها، مع إخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام طبقاً للبرنامج الزمني المحدد للتسليم.
 
وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح رئيس الجهاز أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحي الثاني عشر (مدينة 6 أكتوبر)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

اخبار المدن الجديده

مشروع دار مصر

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