بدء اختبارات التصفية الأولية لمسابقة إيفاد رمضان 1441 للقراء 7 يوليو المقبل

كتب – إسماعيل رفعت

تبدأ اختبارات التصفية الأولية الشفوية لمسابقة الإيفاد فى شهر رمضان 1441هـ/ 2020، لقراء القرآن الكريم، بجميع المديريات الإقليمية، اعتبارا من الأحد الموافق: 7 / 7 / 2019م، ولمدة أسبوع كحد أقصى، تمهيداً لعقد اختبارات التصفية النهائية/ بمرحلتيها التحريرية والشفوية للقراء الحاصلين على 70%، فأكثر من الدرجة الكلية بالتصفية الأولية.

وعلم "اليوم السابع"، أن وزارة الأوقاف طالبت جميع المتسابقين التأكد من استيفاء جميع الشروط التى سبق الإعلان عنها، وسيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة، متى ثبت ذلك فى أى مرحلة، مع ملاحظة أن المتقدمين للمسابقة من الديوان العام ستجرى اختباراتهم الأولية بمديرية أوقاف القاهرة.