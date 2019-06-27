بالصور.. نادى النيابة الإدارية يقيم الدورة التدريبية لإعداد خبراء الملكية الفكرية

أقيمت اليوم الخميس، بنادى مستشارى النيابة الإدارية، أولى محاضرات الدورة التدريبية المتقدمة فى علوم الملكية الفكرية، والتى تقام لأول مرة بالهيئات القضائية، فى ضوء بروتوكول التعاون المبرم في فبراير الماضى، بين نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل ، رئيس مجلس إدارة النادى، وبين المعهد القومى للملكية الفكرية التابع لجامعة حلوان برئاســة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة .

وأكد المستشار معتز الهلالى، عضو مجلس الإدارة و رئيس اللجنة العلمية والثقافية بالنادى، أن الدورة هى الأولى من نوعها، التى تقام بالهيئات القضائية لإعداد خبراء معتمدين بالملكية الفكرية، وذلك من خلال برنامج تدريبى متقدم بنظام الساعات التدريبية المعتمدة لمدة 50 ساعة تدريبية على مدار شهر.

وأضاف الهلالى، خلال الكلمة الإفتتاحية، أن الهدف من البرنامج التدريبي هو إكساب المشاركين المعرفة القانونية، والمهارات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، بكافة أنواعها وسبل حمايتها محليا و دوليا، و دراسة النظم العلمية، التى يمكن ترجمتها إلى قيم اقتصادية، بأحدث طرق وأساليب التدريب، ومناقشة حالات قضايا علمية.

من جانبه ألقى الدكتور ياسر جاد الله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية كلمة افتتاحية للدورة، رحب خلالها بالمشاركين فى الدورة، موضحا أهمية نشر الوعى الثقافي بمجال حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف جاد الله، أن البرنامج يحوي توضيح للملكية الفكرية، و نطاقها و أدواتها ومجالات تطبيقها، وحمايتها واستراتيجياتها ومناهجها وانتهاكاتها، و الرؤية القانونية فى النظم المقارنة.

جدير بالذكر أنه سيتم فى نهاية الدورة، تقديم مادة بحثية من كل باحث مشترك فى الدورة، يتم مناقشته فيها، بمعرفة مشرفي الدورة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد القومى للملكية الفكرية.