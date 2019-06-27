بالأسماء .. إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالسلوم

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 8 أشخاص، من محافظات مختلفة، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، بمدينة السلوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى االسلوم المركزي، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، كلا من سمير فوزى سعد " 40 سنة" –من البحيرة- مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وعمرو عادل فتحي "24 سنة"- من البحيرة- مصاب كدمات وسجحات بالجسم، وهاني سعد محمد " 35 سنة"-من البحيرة- كدمات وسجحات بالجسم pc، وسمعان بدر خليل " 35 سنة"-من المنيا- مصاب بكدمات وسجحات pc، وشعبان عوض محمود " 24 سنة"- من البحيرة- مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وأحمد شحاتة عبد الله "22سنة"- من سوهاج- مصاب بكدمات وسجحات بالجسم pc، ومحمود عبد الله عوض " 22سنة"-من البحيرة- مصاب بجرح رضي عميق بالقدم اليسرى، ومحمد حلمى سليمان " 42 سنة"- من سوهاج- مصاب بكدمات وسجحات بالجسم pc.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.