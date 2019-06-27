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بالأسماء .. أكبر حركة تنقلات لوكلاء الإدارات التعليمية بكفر الشيخ

الخميس، 27 يونيو 2019 06:15 م
بالأسماء .. أكبر حركة تنقلات لوكلاء الإدارات التعليمية بكفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أكبر حركة لوكلاء الإدارات التعليمية الـ13 على مستوى المحافظة لتنشيط العمل وحسن سير العملية التعليمية طبقاً للقانون والصالح العام والتي تضمنت تكليف كلاً من:

"خالد أحمد محمد قنديل، وكيلاً لإدارة فوه التعليمية، ومحمد عباس محمد يوسف شاهين، وكيلاً لإدارة بيلا التعليمية، حسام الدين السيد فتحي حسين، وكيلاً لإدارة بلطيم التعليمية، وخالد إبراهيم عباس محمد، وكيلاً لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وعبد اللطيف عبد المؤمن غريب، وكيلاً لإدارة مطوبس التعليمية، وهناء محمد عبد الوهاب نويجي، وكيلاً لإدارة قلين التعليمية، وعصام محمود اللبيشي، وكيلاً لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وعماد ابراهيم إبراهيم الملاح، وكيلاً لإدارة سيدي سالم التعليمية، وصلاح كمال عبد الغفار درغام، وكيلاً لإدارة البرج التعليمية، وإيهاب مصطفي سالم، وكيلاً لإدارة سيدي غازي التعليمية، و ياسر أحمد جمال البرجي، وكيلاً لإدارة الحامول التعليمية، وأحمد سعيد أحمد وعيوع، وكيلاً لإدارة دسوق التعليمية، وعبد الحميد خليل محمد غازي، وكيلاً لإدارة الرياض التعليمية.

 

 


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