بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

تعرف على تفاصيل ومراحل عملية تطوير شركات الغزل والنسيج والملابس والقطن وتكلفتها من خلال 10 معلومات ..
1- بدأت خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه، بالتوقيع من مكتب وارنر الاستشارى الأمريكى فى يناير 2016 .
2 - قام خبراء المكتب بالتعاون مع لجنة من الشركة القابضة بتقييم حالة الشركات.
3 - انتهى المكتب من عملية التقييم المالى والفنى ، ثم أعاد التقييم مرة أخرى ،بعد قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.
4 - عقدت وزارة قطاع الاعمال جلسات عديدة مع المكتب للاتفاق على اليات التنفيذ.
5- تم حصر كل الاصول غير المستغلة فى الشركات.
6 - بدأ طرح الأراضى للبيع بالفعل ، تقدر قيمتها بنحو 29 مليار جنيه.
7 - تم إطلاق عملية تطوير المحالج ودمجها فى 11 محلجا بدلا من 25 محلجا.
8 - تم الانتهاء من تنفيذ اول محلج وهو محلج الفيوم الذى يعمل بصورة تجريبية حاليا.
9 - تم التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتوريد ماكينات بنحو 10 مليارات جنيه.
10 - سيتم دمج الشركات الخاصة بالغزل والنسيج فى 3 مجمعات كبيرة وخفضها من 23 شركة إلى 10 شركات .
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