بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

تعرف على تفاصيل ومراحل عملية تطوير شركات الغزل والنسيج والملابس والقطن وتكلفتها من خلال 10 معلومات ..

1- بدأت خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه، بالتوقيع من مكتب وارنر الاستشارى الأمريكى فى يناير 2016 .

2 - قام خبراء المكتب بالتعاون مع لجنة من الشركة القابضة بتقييم حالة الشركات.

3 - انتهى المكتب من عملية التقييم المالى والفنى ، ثم أعاد التقييم مرة أخرى ،بعد قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.

4 - عقدت وزارة قطاع الاعمال جلسات عديدة مع المكتب للاتفاق على اليات التنفيذ.

5- تم حصر كل الاصول غير المستغلة فى الشركات.

6 - بدأ طرح الأراضى للبيع بالفعل ، تقدر قيمتها بنحو 29 مليار جنيه.

7 - تم إطلاق عملية تطوير المحالج ودمجها فى 11 محلجا بدلا من 25 محلجا.

8 - تم الانتهاء من تنفيذ اول محلج وهو محلج الفيوم الذى يعمل بصورة تجريبية حاليا.

9 - تم التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتوريد ماكينات بنحو 10 مليارات جنيه.

10 - سيتم دمج الشركات الخاصة بالغزل والنسيج فى 3 مجمعات كبيرة وخفضها من 23 شركة إلى 10 شركات .