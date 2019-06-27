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بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

الخميس، 27 يونيو 2019 01:00 ص
بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه غزل ونسيج - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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تعرف على تفاصيل ومراحل عملية تطوير شركات الغزل والنسيج والملابس والقطن وتكلفتها من خلال 10 معلومات ..

1-  بدأت خطة تطوير شركات الغزل والنسيج  بتكلفة 21 مليار جنيه، بالتوقيع من مكتب وارنر الاستشارى الأمريكى فى يناير 2016 .

2 -  قام خبراء المكتب بالتعاون مع لجنة من الشركة القابضة بتقييم حالة الشركات.

3 - انتهى المكتب من عملية التقييم المالى والفنى ، ثم أعاد التقييم مرة أخرى ،بعد قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.

4 - عقدت وزارة قطاع الاعمال جلسات عديدة مع المكتب للاتفاق على اليات التنفيذ.

5- تم حصر كل الاصول غير المستغلة فى الشركات.

6 - بدأ طرح الأراضى للبيع بالفعل ، تقدر قيمتها  بنحو 29 مليار جنيه.

7 - تم إطلاق عملية تطوير المحالج ودمجها فى 11 محلجا بدلا من 25 محلجا.

8 - تم الانتهاء من تنفيذ اول محلج وهو محلج الفيوم الذى يعمل بصورة تجريبية حاليا.

9 - تم التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتوريد ماكينات بنحو 10 مليارات جنيه.

10 - سيتم دمج الشركات الخاصة بالغزل والنسيج فى 3 مجمعات كبيرة وخفضها من 23 شركة إلى 10 شركات .

 

 


تطوير شركات الغزل

شركات الغزل والنسيج

القابضة للقطن

احمد مصطفى

قطاع الاعمال العام

اليوم السابع بلس

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